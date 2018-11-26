Государства-члены НАТО не видят оправдания применению военной силы Россией против украинских судов в Керченском проливе. Об этом в понедельник, 26 ноября, на пресс-конференции в Брюсселе после экстренного заседания комиссии Украина-НАТО заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг, пишет Европейская правда.

По его словам, во время заседания Украина представила очень подробную информацию о вчерашнем инциденте. "На этой встрече все союзники выразили полную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Мы призываем Россию обеспечить беспрепятственный доступ в украинские порты и свободу судоходства для Украины в Азовском море и Керченском проливе. Нет оправдания применению военной силы против украинских судов и служащих ВМС", - заявил Столтенберг. Он отметил, что НАТО призывает Россию немедленно освободить украинских моряков и корабли, которые она вчера захватила.

Ранее "Страна" сообщала, что опубликован список 18 захваченных в Керченском проливе украинских моряков.

Также мы писали о том, что после инцидента в Керченском проливе в ВСУ заявили, что не имели право применять оружие в открытом море.