Доллар активно дорожает в Украине в предвкушении введения военного положения. 26 ноября его безналичный курс поднялся на 14 копеек, и зафиксировался вечером в рамках 27,89-27,90 грн/$, сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Межбанк на протяжении дня поднимался и выше, однако каждый раз происходил откат. "Торговля начиналась на уровне 27,74-27,78 грн/$, но уже к 10:10 котировки достигли 27,84-27,88 грн/$. А с выходом на рынок большего числа банков вообще вышли к 27,89-27,94 грн/$, и находились до обеда в этом диапазоне", - уточнила ход событий заместитель директора департамента казначейства Пиреус Банка Анна Волуйчак.

После 14 часов на межбанке появлялись и более высокие ценники - 27,98 грн/$ и даже 28,0 грн/$. Однако казначеи не подтверждали по ним реальные сделки.

Резкое валютное подорожание объяснили двумя факторами:

крупной выплатой Госказначейства по НДС - 3,5 млрд грн в довесок к 1,5 млрд грн, которые были перечислены бизнесу на прошлой неделе.

повышенным спросом на наличный доллар из-за новости о грядущем военном положении.



"Ключевым фактором влияния на сегодняшнюю курсовую динамику стала реакция рынка на информацию об эскалации военного конфликта и возможном введении военного положения. И если межбанк умеренно отреагировал утренним ростом спроса на фоне сдержанного предложения, которые затем были постепенно уравновешены участием регулятора в анонимном режиме и выходом обязательных продаж валюты за два дня. То наличный рынок вспомнил старые недобрые времена и "побежал впереди паровоза", существенно взвинтив котировки и давая заработать спекулянтам", - рассказал директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Текущую суточную потребность наличного рынка в долларе сегодня оценивают в $25-30 млн. Банкиры рассказывают, что валюту активно скупает как население, так и мелкий бизнес. Они не очень верят в обещания председателя НБУ Якова Смолия о том, что власти не введут ограничений на снятие средств со счетов, а затем и на покупку инвалюты. Потому вовсю скупаются сегодня.

Делают это одновременно с импортерами, получившими 3,5 млрд. грн. по НДС. При этом экспортеры, которые должны насыщать межбанк долларом, сегодня начали его придерживать (выбрасывали на межбанк только обязательную к продаже часть выручки). Потому и возник дефицит.

Поначалу финансисты рассчитывали на его покрытие из валютного резерва Нацбанка. Однако неожиданно получили помощь из других рук - из Укргазбанка. Он стал главным продавцом безналичного доллара 26 ноября. Казначеи оценили объемы его сделок приблизительно в $30 млн. В самом банке эту цифру назвали «близкой к действительности», и пока воздерживаются от прогнозов по дальнейшим продажам.

Финансисты уверены, что завтра валютный рынок точно будет в них нуждаться. И в первую очередь, из-за наличного спроса, который не переставал расти на протяжении всего понедельника.

"Наличный рынок открылся котировками пятницы 27,90-27,95 грн/$, к середине дня они существенно выросли — до 28,70-28,90 грн/$", — уточнил Олег Куринной. Отъявленные спекулянты ставили вечером курс продажи вообще на уровне 29,20 грн/$, чтобы раскачать рынок и еще больше раззадорить население.

"Думаю, завтра межбанковская торговля начнется в рамках 27,93-27,94 грн/$, и мы наверняка выйдем к 28,0 грн/$. И благодаря крупной выплате по НДС, и под давлением наличного спроса, который очень сложно сразу удовлетворить. Рынок снова будет нуждаться в крупных продавцах, без них котировки могут пойти выше 28,0 грн/$", - отметил Юрий Гриненко. А Олег Куринной спрогнозировал на 27 ноября межбанковскую торговлю в рамках 27,90-28,0 грн/$.

Как сообщала "Страна", на черном рынке резко вырос курс доллара.

Мы писали, как валютный рынок отреагировал на новости про военное положение - доллар пошел в рост на межбанке, а в обменках прибавил 10 копеек за 3 часа.