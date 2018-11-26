Сегодня, 26 ноября, акции украинских компаний, которые торгуются на зарубежных площадках, падают после конфликта России и Украины в Керченском проливе и на фоне возможного введения военного положения, сообщает Интерфакс-Украина.

Акции Ferrexpo на Лондонской фондовой бирже (London Stock Exchange, LSE) за первые 20 минут торгов в понедельник снизились на 2,14% - до GBP1,871. По информации на сайте биржи, в первые минуты торгов они упали более чем на 1,6%. После этого цена на них повысилась менее чем до 1%, но через 10 минут после начала торгов снова продолжили падение.

Также после открытия курс акций МХП на LSE уменьшился на 0,94% - до $10,50 за штуку. На Варшавской фондовой бирже акции Кернел спустя 20 минут после открытия торгов просели на 1,44% до PLN54,7 за штуку.

Аналитики рассказали, что сам по себе факт эскалации российско-украинского конфликта является отталкивающим для инвесторов фактором. "Отношение всех без исключения иностранных инвесторов к такому непонятному и в то же время страшному для них событию, как введение военного положения однозначно негативное. Они не вникают в то, что речь идет всего о трех корабля, а сам конфликт не имеет продолжения, а смотрят только на заголовки новостей. Ввод военного положения — для них это очень страшно", - рассказал UBR.ua руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий. По его словам, акции агрокомпаний падают только потому, что кроме них и акций Ferrexpo, которые, кстати, тоже падают, на западных биржах ничто не торгуется. "Чуть позже инвесторы разберутся и отыграют назад, но, очевидно, не все. Для некоторых фондов сам факт наличия инвестиций в страну, где введено военное положение, недопустим", - подытожил Паращий.

Ранее "Страна" сообщала, что котировки украинских евробондов резко просели в цене после заявления о военном положении.

Также мы писали о том, что курс гривни на межбанке просел почти на 15 копеек в сравнении с пятницей.