Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что на период военного положения могут ограничиваться конституционные права и свободы граждан. Об этом Турчинов заявил в ходе заседания Рады, передает РБК-Украина.

Турчинов отметил, что сейчас по решению президента предлагаемый срок военного положения был сокращен до 30 дней.

"Вы знаете, состоялось обращение президента, где уменьшено время ведения военного положения с 60-ти до 30 дней. В указе президента поручено военному командованию, органам исполнительной власти вводить меры, необходимые для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и безопасности государства. В связи с введением военного положения временно, на период действия военного положения могут ограничивать конституционные права и свободы гражданин, согласно законам и Конституции Украины", - сказал он.

Вместе с тем, он отметил, что пока не планируется применять эти нормы.

"Кто смотрел заседание СНБО, тот мог увидеть жесткую позицию, что президент не планирует применять эти нормы. Но в случае обострения условий и обострения военной ситуации мы должны иметь такой инструмент и такую возможность во время введения военного положения". - добавил он.

Как сообщала "Страна", ранее стало известно, какие права украинцев хочет ограничить Порошенко.

Мы писали, что пять фракций и групп Рады потребовали от Порошенко изменить указ о военном положении.

Ранее СМИ назвали области, в которых Порошенко планирует ввести полное военное положение.

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