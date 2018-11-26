Возобновилось внеочередное заседание Верховной Рады, на котором народные депутаты могут поддержать или не поддержать президентский указ № 390/2018 о введении военного положения в Украине. Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что "военное положение - это и есть ограничение прав и свобод граждан". По его словам, ограничения будут вводиться только там, где ведутся военные действия.

Затем на трибуну поднялся глава МИД Павел Климкин. Он рассказал о событиях в Керченском проливе, которые и стали причиной для объявления военного положения. Во время его выступления в Раде стоит глухой шум. Депутаты веселы и вовсю общаются друг с другом.

Ранее "Страна" сообщала, что СМИ назвали области, в которых Порошенко планирует ввести полное военное положение.

Также мы писали о том, что пять фракций и групп Рады потребовали от Порошенко изменить указ о военном положении.