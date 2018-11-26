Постоянные представители стран-членов Евросоюза в Совете Безопасности ООН выразили серьезную обеспокоенность эскалацией ситуации в Азовском море и призвали Россию освободить украинских моряков. Об этом шла речь во время ходе неофициального обмена мнениями в ходе их визита в Пекин. Заявление обнародовано на сайте представительства миссии Франции в ООН,

"Постоянные представители стран-членов Европейского союза в Совете Безопасности во время неформального обмена мнениями… во время визита в Пекин выразили глубокую обеспокоенность в связи с недавней эскалацией напряжения в Азовском море и в Керченском проливе", - говорится в сообщении.

Утверждается, что постпреды подтвердили полное признание территориальной целостности, независимости и суверенитета Украины в рамках ее международно признанных границ.

"Задержанные украинские моряки должны быть освобождены, а захваченные суда возвращены", - говорится в заявлении.

Также постпреды призвали Россию обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море, а также восстановить свободу судоходства в Керченском проливе. Дипломаты призвали всех действовать с предельной сдержанностью, для немедленной деэскалации ситуации.

25 ноября украинские малые бронированные катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" утром начали плановый переход из Одессы в Мариуполь, но их встретили 4 корабля РФ, хотя, по данным ВМС Украины, о переходе российскую сторону уведомили заранее. Российский пограничный корабль "Дон" пошел на таран украинского буксира "Яны Капу". В результате оба корабля получили повреждения. В это же время на помощь украинским военным судам из Бердянска были направлены два бронированных корабля класса "Гюрза". Когда они подошли к Керченскому проливу, Россия объявила, что блокирует проход через пролив. Около 19 часов группа украинских кораблей, ожидавшая прохода по Керченскому проливу, начала движение на выход. Российские корабли начали преследование и потребовали прекратить движение. Позже российская сторона открыла огонь на поражение и захватила украинские корабли, известно о 6 раненых военнослужащих.

Российская сторона заявляет о якобы "незаконном пересечении госграницы РФ" тремя украинскими судами, а также обвиняет Украину в провокации. Кремль уже направил Украине ноту протеста из-за событий в Керченском проливе .

Напомним, после инцидента в Керченском проливе в ВСУ заявили, что не имели право применять оружие в открытом море.

Также мы писали, что в Берлине 26 ноября соберется "нормандская четверка".