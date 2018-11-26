В понедельник, 26 ноября, на фоне новостей о возможном введении военного положения в Украине, курс гривни на межбанковском валютном рынке снизился до 27,895 грн/$1 по сравнению с пятничным показателем в 27,75 грн/$1. Об этом со ссылкой на дилеров коммерческих банков пишет "Интерфакс".

При этом, по данным Нацбанка, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 26 ноября снизился на 9 копеек - до 27,8942 грн/$1.

Отметим, что официальный курс НБУ гривни по отношению к доллару на 27 ноября составит 27,898447 грн/$1, что на 0,37% меньше по сравнению с 27,7958287 грн/$1 26 ноября 2018г.

Напомним, 26 ноября на черном рынке резко вырос курс доллара.

Также мы писали о том, как валютный рынок отреагировал на военное положение.