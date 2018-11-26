В МИД РФ возложили на Киев всю ответственность за возможное негативное развитие конфликтной ситуации в Азово-Черноморской акватории. Временному поверенному в делах Украины в России Руслану Нимчинскому на встрече в МИД РФ был заявлен решительный протест из-за инцидента в районе Керченского пролива. Ему была вручена нота. Об этом сообщается на сайте МИД РФ в понедельник, 26 ноября.

"26 ноября в МИД России был вызван временный поверенный в делах Украины в Москве Р. М. Нимчинский, которому был заявлен решительный протест в связи с грубым нарушением 25 ноября 2018 года кораблями ВМС Украины правил мирного прохода в территориальном море Российской Федерации в Черном море", – говорится в сообщении.

Также российские дипломаты выразили "возмущение по поводу недопустимых нападений украинских радикалов на дипломатические представительства России в Украине".

В МИД РФ отметили, что в ходе встречи было особо подчеркнуто, что "вся ответственность за возможное негативное развитие складывающейся по вине Киева конфликтной ситуации в Азово-Черноморской акватории полностью лежит на украинской стороне".

Напомним, утром 25 ноября в ВМС Украины заявили, что пограничные корабли РФ совершили агрессивные действия против трех украинских кораблей во время их перехода из Одессы в Мариуполь. Позже стало известно о захвате трех украинских кораблей. В свою очередь, в Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". Уже известно, что захваченных украинских моряков будут судить в Симферополе.

Напомним, в ночь на понедельник, 26 ноября, посольство РФ в Киеве забросали дымовыми шашками. А во Львове под генконсульством России активисты жгли покрышки.