Депутаты фракций "Радикальная партия", "Батькивщина", "Самопомич", депутатских групп "Воля народа" и "Видродження" требуют внести в указ президента о военном положении изменения, согласно которым оно будет распространяться на территории, где идут боевые действия, и внести в него конкретный исключительный перечень прав граждан, которые могу быть ограничены. Об этом со ссылкой на депутата Олега Ляшко пишет "Интерфакс".

Так, лидер "Радикальной партии" заявил, что закон о военном положении должен содержать исключительный перечень конституционных ограничений, а также исключительный перечень территорий, на которых оно вводится. Кроме того, его срок должен быть ограничен 30 сутками.

По словам Олега Ляшко, депутаты требуют от Порошенко установить дату президентских выборов на 31 марта 2019 года. По мнению нардепа, введение военного положения может нести для президента политическую целесообразность.

Напомним, Порошенко так и не выступил на внеочередном заседании Рады. Его обвинили в бегстве.

Также мы писали о том, что СМИ назвали области, в которых Порошенко планирует ввести полное военное положение.