Пока в Верховной Раде продолжается перерыв, стало известно, что Петр Порошенко согласился на введение военного положения в некоторых областях Украины. Об этом сообщил источник "Вестей" из кулуаров ВР.

Военное положение планируют ввести в Херсонской и Николаевской областях, на Донбассе и в Крыму. На этих территория будет введено полное, а не частичное военное положение, согласно закону "О введении военного положения в Украине".

Напомним, что президент Украины Петр Порошенко сделал заявление о том, что внесет в Раду проект решения о закреплении даты выборов президента. "В декабре я внесу проект решения парламента о дате президентских выборов, которые должны состояться, согласно Конституции, 31 марта 2019 года. Точка", - сказал Порошенко.

Также ранее сообщалось о том, что перед голосованием в Верховной Раде по вопросу введения военного положения в стране Петр Порошенко обратился с обращением и согласился укоротить срок военного положения до 30 дней.

Напомним, однако, Порошенко так и не выступил на внеочередном заседании Рады. Его обвинили в бегстве.