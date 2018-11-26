Одной из причин, по которой президент предлагает ввести военное положение в Украине, является желание контролировать работу СМИ в политических интересах власти. Об этом сказано в заявлении группы "1+1 медиа", опубликованном на сайте ТСН.

В сообщении сказано о том, что медиагруппа разделяет необходимость защищать территориальную целостность и суверенитет Украины и ее граждан, однако она обеспокоена тем, каким образом это предлагается делать Указом президента Украины.

"Введение военного положения ограничивает свободу слова и угрожает работе независимых СМИ. Считаем, что предлагаемые властью меры являются, скорее, политической манипуляцией и спекуляцией на фоне военной эскалации, чем равноценным ответом", - говорится в заявлении.

Медиагруппа высказывает непонимание по поводу того, почему о военное положение должно быть введено накануне выборов, хотя оно не вводилось в течение всего времени военных действий на Донбассе. Кроме того, неясно, как именно ограничения прав и свобод граждан помогут решить судьбу украинских военнопленных и повысить обороноспособность страны.

"Одна из причин, которая объясняет такое решение и которую мы видим как медиагруппа, что подтверждается информацией из наших источников, – это возможность беспрепятственно ограничивать свободу слова, контролировать работу СМИ в политических интересах власти", - сказано в сообщении.

Кроме того, "1+1 медиа" выражает надежду, что депутаты не проголосуют за проект постановления о военном положении, который предложил президент, и который "создает возможности для создания на территории свободной Украины полицейского государства".

Напомним, Порошенко так и не выступил на внеочередном заседании Рады. Его обвинили в бегстве.

Также мы ведем онлайн о том, как Рада голосует за военное положение.