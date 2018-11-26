"Укрзализныця" открыла продажу билетов на поезда, отправляющиеся с 9 по 20 декабря 2018 года включительно, на поезда после 20 декабря продажа билетов будет открыта до 5 декабря.

"На поезда, отправляющиеся после 20 декабря, продажа будет открыта до 5 декабря 2018 года… Также "Укрзализныця" в ближайшее время объявит о назначении дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники", - отмечается в сообщении на сайте "Укрзализныци".

По данным ж/д компании на праздничные даты планируется назначить около 30 пар поездов. "В основном они будут курсировать в направлении зимних курортов Украины, в частности, в Ивано-Франковск, Ужгород, Львов, Черновцы", - отмечается в сообщении.

При этом "Укрзализныця" планирует открыть продажу билетов на дополнительные поезда после реализации всех мест в круглогодичных поездах.

В компании также отметили, что с 9 декабря 2018 вводится в действие новый график движения пассажирских поездов, разработанный на 2018/2019 годы.

Как сообщалось, с 7 ноября "Укрзализныця" временно закрыла продажу билетов после 9 декабря я в связи с проведением строительных и подготовительных работ до начала запуска движения скоростных поездов Киев - аэропорт "Борисполь".

Ранее стало известно, что "Укрзализныця" хочет из бюджета 111 млрд на покрытие убытков от пассажирских перевозок.

Мы писали, что Укрзализныця хочет за 21 млн создать сервис продажи билетов для экспресса в аэропорт "Борисполь".