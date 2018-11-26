Президент Украины Петр Порошенко покинул Верховную Раду, так и не выступив на внеочередном заседании, на котором депутаты принимают решение о введении военного положения в стране. Об этом со ссылкой на источники в БПП пишет "Украинская правда".

Отмечается, что глава государства был в Верховной Раде и ожидал своего выступления около часа, однако из-за блокирования работы лидерами фракций "Радикальная партия Олега Ляшко" и "Батькивщина" он принял решение отменить выступление.

"Поскольку Ляшко и Тимошенко блокировали работу, он поехал и записал обращение в Facebook", - сообщил источник.

В свою очередь, вице-спикер Рады Оксана Сыроид сообщила, что Порошенко, видимо, не захотел общаться с лидерами фракций, хотя и был в кабинете председателя парламента Андрея Парубия.

"Мы хотели пообщаться с президентом. Президент сбежал", - сказала она.

Напомним, Порошенко согласился укоротить срок военного положения до 30 дней.

Также мы публиковали блог Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" о том, зачем Порошенко вводит военное положение.