Сегодня, 26 ноября, на КПП Ягодин на границе с Польшей, где митингуют владельцы авто на еврономерах, произошла массовая евробляхеров с дальнобойщиками. Об этом сообщает местное издание "Волынь.24".

Отмечается, что люди начали бросаться шинами, а фура пыталась наехать на активистов, которые перекрыли водителю дорогу. По данным издания, в течение 30 минут митингующие пропускали по три грузовика с обеих сторон границы. Сообщается, что один из водителей грузового автомобиля решил проехать без очереди. "Такие действия возмутили митингующих. Они начали бросать в автомобиль шины и драться, а водитель выкрикивал с автомобиля: "Я вас всех порежу!", пишет издание.

Фото: volyn24.com

В издании добавляют, что в течение пяти минут полиция не вмешивалась, однако когда митингующие начали бросать в грузовики горящие шины, а грузовик начал двигаться на людей - вмешался спецназ полиции. Водителю грузовика удалось прорваться сквозь блокировщиков и проехать границу, за ним поехали и следующие пять грузовых автомобилей.

Видео: youtube.com

Фото: volyn24.com

Также очевидцы сообщают, что протестующие, чтобы не пропускать фуры подожгли шины и забаррикадировали проезд навесом, который перетащили с обочины.

Фото, видео: facebook.com

Ранее "Страна" сообщала, что из-за акции протеста выехать через западную границу Украны не могут полторы тысячи авто.

Также мы писали, что евробляхеры грозят продолжением протестов на границе Украины.