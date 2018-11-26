Предсказания экспертов о панике на валютном рынке и росте курса доллара в случае введения в Украине военного положения уже сбываются. Сегодня с утра доллар прибавил 11 копеек фактически со старта межбанковских торгов — до 27,8-27,85 грн за доллар, а вскоре подорожал еще на 10 копеек - до 27,89-27,95.

Спрос на валюту превышал предложение, — рассказал "Стране" экономист Виктор Скаршевский. Но на ажиотаж, по его мнению, повлияла с одной стороны паника из-за угрозы введения военного положения, с другой - объективные факторы.

"Основные бюджетные платежи уже прошли, поэтому бизнесу не нужно много гривны", — пояснил Скаршевский.

Уже к 12:00 спрос и предложение выровнялись, а операции по лотам проходили в пределах 1 млн. долларов, — сообщает "Минфин". После обеда спрос на валюту упал (операции по лотам проходили до 300 тысяч), и к концу торгов доллар даже немного просел — межбанк закрылся на уровне 27,88-27,91 грн за доллар. Но это все равно больше, чем в последний "мирный" день межбанка — в пятницу валютные торги закрылись в диапазоне 27,74-27,76 грн, то есть, американская валюта подорожала на 12-15 копеек.

Куда хуже ситуация была на наличном рынке.

Буквально за считанные часы наличный курс взлетел на 10 копеек (до 28,10-28,30 грн), а к 17:00 в обменниках появились ценники и по 28,32 грн (покупка)/28,85 (продажа). А еще позже некоторые обменники выставили курс 29 грн и даже 29,2 грн, за доллар. На этом уровне установил свой курс и черный рынок.

Пункт обмена валют в "Караване" на Луговой. Здесь вечером уже курс достиг 29,2. Фото: Страна

"То есть, доллар, по сравнению с вечером воскресенья, взлетел на 50 копеек на продаже и 80 копеек на покупке. На лицо ажиотажный спрос и паника, на которой пытаются заработать спекулянты", — говорит Скаршевский. Евро выросло в цене на 36-40 копеек.

Он считает, что спекулянты просто не могут не воспользоваться настроением граждан, поэтому попытаются раскачивать ситуацию и в дальнейшем. Будут гнать доллар до 29-30 грн.

"Гривна и так девальвирует и к концу года пришла бы к этим параметрам безо всякой "лишней" помощи, собственно, эти цифры заложены в бюджет-2018. Ведь ситуация на сырьевых рынках начала ухудшаться а это главная причина девальвации национальной валюты. А с паникой на валютном рынке этот процесс только ускорился", — прогнозирует Скаршевский.

Он также советует украинцам не бежать и обменники и не скупать дорогие доллары пока ситуация не прояснится. Впрочем, это не так просто сделать. Купить доллары в нужном объеме сейчас в Киеве можно разве что по максимальному курсу, а там, где на стеллах более низкий курс, валюты попросту нет или же покупателям предлагают по 100-200 долларов в одни руки.

Пункт обмена валют на Печерске. Здесь валюты уже не осталось. Фото: "Страна"

Экономист Алексей Кущ говорит, что успокоить людей, которые в случае любой опасности сразу же конвертируют свои накопления в доллар, будет непросто. "А после пафосных заявлений Нацбанка о том, что все будет хорошо, большинству граждан стало понятно — "Сапоги нужно брать", — иронизирует эксперт.

По его словам, на сегодняшнем экстренном заседании в НБУ с участием банкиров, регулятор пытался успокоить глав финучреждений и приглашал, если что, обращаться за рефинансированием. "Но понятно, что реальную ситуацию НАБ под контролем не удержит. Он контролирует только треть рынка, остальное — это черный рынок. А если Нацбанк попытается как-то сдерживать курс, есть риск, что в тень переместиться 90% рынка", — говорит Кущ.

"Из-за паники рынки работают на настроениях. После сегодняшних вербальных интервенций украинского офиса и МВФ (было сказано, что в кредите Фонд нам не откажет — прим. ред.) паника должна постепенно спадать. Но более точно ход событий пока предсказать невозможно - все зависит от того, что конкретно будут делать Порошенко и Ко в период военного положения", — отметила экс-корпоративный секретарь Приватбанка Виктория Страхова.

Напомним, что ранее, как писала "Страна", экономисты сообщили, что на волне паники курс может взлететь и до 40 грн за доллар. На низком старте и продавцы товаров первой необходимости. Как только люди побегут скупать гречку и тушенку, они тут же перепишут ценники, прогнозирует глава Ассоциации торговых сетей Украины Алексей Дорошенко.

Как ранее сообщалось, президент Украины Петр Порошенко предложил ввести военное положение на 30 дней. По его словам, это связано с тем, чтобы ВП не накладывалось на начало президентской кампании.