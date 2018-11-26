Так называемый "Киевский районный суд" Симферополя 27 ноября начнет суд над украинскими моряками, захваченными российскими судами в Керченском проливе. Об этом сообщает российское информагентство РИА Новости со ссылкой на источник судебной системе РФ.

"Вопрос об избрании меры пресечения будет рассмотрен во вторник 27 ноября в Киевском районном суде Симферополя", - сказал собеседник агентства.

Россия открыла относительно инцидента уголовное дело по части 3 статьи 322 УК Российской Федерации - незаконное пересечение государственной границы. Ранее в Кремле заявили, что "преследовать по российскому законодательству" украинских моряков.

Ранее, 25 ноября, российский пограничный катер протаранил украинский буксир при переходе группы кораблей украинских Военно-морских сил из Черного в Азовское море. Шесть украинских моряков были ранены. Одному из захваченных в Керченском проливе украинских моряков 18 лет. Позже украинские корабли были захвачены российским спецназом. Как сообщала "Страна", ранее из радиоперехвата стало известно, что атакуя украинские корабли, корабли РФ столкнулись между собой.

Также мы писали, что украинская разведка сообщила о концентрации сил РФ на границе.