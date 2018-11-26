"Украину ввергли в кризис, цель которого - посеять вражду". Православная Церковь Молдовы обратилась к Порошенко
Православная Церковь Молдовы обратилась к Петру Порошенко в связи с решением Минюста отобрать у УПЦ МП Почаевскую лавру. Открытое письмо Митрополита Кишиневского и всея Молдовы Владимира опубликовано на сайте Православной Церкви Молдовы.
В нем митрополит высказывает тревогу в связи с решением Минюста аннулировать решение о передаче прав пользования территорией лавры УПЦ МП. Кроме того, в обращении речь идет о том, что Успенскую Почаевскую Лавру, любят посещать верующие Республики Молдовы, она "является для всего православного мира подлинным оплотом веры".
"С особым волнением мы следим за глубоким кризисом, в который была ввергнута Украинская Православная Церковь, цель которого посеять религиозную вражду среди населения Украины", - сказано в письме.
Митрополит обращается к руководству Украины с призывом исполнить свою конституционную роль гаранта сохранения свободы и религиозного мира в стране.
Напомним, в УПЦ заявили, что решение Минюста об отмене государственной регистрации (изъятия из реестра записи) права пользования сооружениями Свято-Успенской Почаевской лавры не отменяет договор о пользовании от 2003 года.
Также мы писали, что депутаты от партии Блок Петра Порошенко "Солидарность" Тарас Юрик, Олег Барна и Александр Дехтярчук обратились к главе МВД Арсену Авакову с просьбой обеспечить порядок на территории Свято-Успенской Почаевской лавры силами Нацгвардии.