Православная Церковь Молдовы обратилась к Петру Порошенко в связи с решением Минюста отобрать у УПЦ МП Почаевскую лавру. Открытое письмо Митрополита Кишиневского и всея Молдовы Владимира опубликовано на сайте Православной Церкви Молдовы.

В нем митрополит высказывает тревогу в связи с решением Минюста аннулировать решение о передаче прав пользования территорией лавры УПЦ МП. Кроме того, в обращении речь идет о том, что Успенскую Почаевскую Лавру, любят посещать верующие Республики Молдовы, она "является для всего православного мира подлинным оплотом веры".

"С особым волнением мы следим за глубоким кризисом, в который была ввергнута Украинская Православная Церковь, цель которого посеять религиозную вражду среди населения Украины", - сказано в письме.

Митрополит обращается к руководству Украины с призывом исполнить свою конституционную роль гаранта сохранения свободы и религиозного мира в стране.

Напомним, в УПЦ заявили, что решение Минюста об отмене государственной регистрации (изъятия из реестра записи) права пользования сооружениями Свято-Успенской Почаевской лавры не отменяет договор о пользовании от 2003 года.

Также мы писали, что депутаты от партии Блок Петра Порошенко "Солидарность" Тарас Юрик, Олег Барна и Александр Дехтярчук обратились к главе МВД Арсену Авакову с просьбой обеспечить порядок на территории Свято-Успенской Почаевской лавры силами Нацгвардии.