В Кремле заявили, что украинские военные корабли во время инцидента в Керченском проливе не отвечали на запросы пограничников, то есть произошло "вторжение иностранных военных кораблей в территориальные воды РФ". Об этом сообщает Интерфакс.

"Причем дело в том, что эти иностранные военные корабли вошли в те воды России, не отвечая ни на какие запросы наших пограничников, никак не отреагировали на озвученное предложение воспользоваться лоцманскими услугами и так далее и тому подобное", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он также подчеркнул, что задержанные украинские моряки преследуются в строгом соответствии с российским законодательством. В России возбуждено уголовное дело по факту нарушения государственной границы. Песков воздержался от ответа на вопрос, являются ли эти моряки военнопленными с точки зрения российской стороны.

"Я не могу ответить на этот вопрос. Нарушители границы преследуются в строгом соответствии с законодательством", - сказал Песков.

Отвечая на вопрос, не опасаются ли в Кремле негативных политических последствий, пресс-секретарь президента РФ сказал: "Безусловно, выполнение норм нашего законодательства никак не может быть обусловлено жесткой или мягкой реакцией кого бы то ни было за рубежами нашей страны".

Ранее, 25 ноября, российский пограничный катер протаранил украинский буксир при переходе группы кораблей украинских Военно-морских сил из Черного в Азовское море. Шесть украинских моряков были ранены. Одному из захваченных в Керченском проливе украинских моряков 18 лет. Позже украинские корабли были захвачены российским спецназом. Российский омбудсмен Мокалькова сообщила, что Россия задержала в Керченском проливе 24 украинских моряка.

Как сообщала "Страна", ранее из радиоперехвата стало известно, что атакуя украинские корабли, корабли РФ столкнулись между собой.

Также мы писали, что украинская разведка сообщила о концентрации сил РФ на границе.