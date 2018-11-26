26 ноября в 18:00 по киевскому времени началось экстренное совещание Совета Безопасности ООН. Трансляция ведется на официальном сайте организации.

Отметим, что в предварительной повестке дня, предложенной Кремлем, значились поддержание мира и безопасности и нарушение границ РФ. Представитель Америки призвала всех присутствующих голосовать против обсуждения повестки дня, предложенного Россией. После этого предварительную повестку дня не приняли: 4 голоса было "за", 7 -"против", 4 - "воздержались".

В речи после голосования представитель России заявил о том, что он не будет выступать на заседании, которое проводится по повестке дня Киева. Также он обвинил присутствующих в том, что они дискредитируют Совбез ООН. Кроме того, он упомянул об угрозах со стороны "украинских радикалов, которые заявляли о намерении взорвать Крымский мост". Также он упомянул о "крайне низких рейтингах Порошенко", которые, по его словам и стали причиной происходящего.

Отметим, что созыв совещания Совбеза ООН был инициирован и официальным Киевом - после обстрела и захвата РФ кораблей Военно-Морских сил Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу". Украинские власти заявили об опасности открытия нового фронта российской агрессии на Азовском море.

В свою очередь, Россия также призвала Совбез ООН рассмотреть данный конфликт. Однако, по их версии, украинские суда нарушили морскую границу РФ.

Напомним, после инцидента в Керченском проливе в ВСУ заявили, что не имели право применять оружие в открытом море.

Также мы писали, что в Берлине 26 ноября соберется "нормандская четверка".