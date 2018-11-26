Оболонский райсуд Киева признал виновным бывшего посла Украины в США Александра Моцика в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии и оштрафовал его на 10 тыс. гривен и лишил водительских прав на год. Об этом сообщила спикер суда Инна Свинаренко, пишут Украинские новости.

"Признали виновным и привлекли к ответственности в виде штрафа в размере 600 необлагаемых минимумов доходов граждан (10 200 гривен) с лишением права управления сроком на 1 год", - сказала она. По ее словам, решение суд принял в пятницу, 23 ноября.

Напомним, в ночь на 25 августа в Киева полиция остановила авто, за рулем которого сидел пьяный экс-посол Украины в США Александр Моцик. В полиции отметили, что водитель имел явные признаки алкогольного опьянения. Однако сам Моцик отрицал, что он употреблял алкоголь. Мужчине предложили пройти тест на "Драгере" или поехать на медицинское освидетельствование, но в ответ патрульные получили отказ.

В результате чего на мужчину был составлен протокол по статье 130 административного кодекса Украины (Управление транспортными средствами лицами, которые находятся в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения). После оформления постановления дипломату вызвали такси, а его автомобиль эвакуировали на штрафплощадку. Отмечается, что на водительском коврике машины и рубашке Моцика были следы не до конца переваренной пищи.

Фото: kiev.informator.ua

Александр Моцик с 2010 до 2015 года находился на должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенных Штатах Америки. Кроме этого с 2004 года он занимает должность уполномоченного Украины в Международном суде ООН.

Ранее "Страна" сообщала, что перед тем, как сесть нетрезвым за руль экс-посол Украины в США побывал на приеме Порошенко в Мариинском дворце.