Вечером 26 ноября очередной жертвой виртуозных столичных карманников стал спецпосланник МВД Грузии. Как "Страна" узнала из собственных информированных источников в правоохранительных органах, потерпевший ужинал с коллегой по службе в МВД Грузии в вареничной "Катюша" на Крещатике.

Во время трапезы оба грузина так увлеклись беседой, что не заметили как у одного из них "щипачи" увели кошелек из верхней одежды. Была немедленно вызвана полиция, однако, карманники, вероятно, уже давно скрылись. Сейчас сотрудники полиции изучают видео из заведения с целью установить личности вора или группы карманников.

Заведено дело по ч.1 ст.185 УК Украины - Кража. По словам потерпевшего, у него выкрали 500 долларов и служебные удостоверения сотрудника МВД Грузии. И обворованный грузин и его коллега приехали в Киев с официальной миссией поделиться опытом реформ, но, вероятно, не ожидали после сравнительно безопасного Тбилиси такого разгула карманников. Поймать воров для столичной полиции теперь станет вопросом сохранения лица перед партнерами.

Как сообщала "Страна", в "черную пятницу" карманники украли у киевлян рекордное количество IPhone.

Мы писали, что в ресторане, где обчистили замгенпрокурора Дмитрия Сторожука, карманники "наварили" $10 тысяч.

Ранее в центре Киева карманники вытащили кошелек с 10 тысячами у сотрудника СБУ.







