Вечером в понедельник, 26 ноября, в Киеве неизвестные бросили несколько дымовых шашек на территорию ТРЦ Ocean Plaza ("Оушен плаза", Антоновича 176). После задымления посетителей комплекса начали эвакуировать.

В пресс-службе ГСЧС Киева заявили про срабатывание пожарной сигнализации. "Но пожара нет", - отметили спасатели.

Очевидцы сообщили о нескольких дымовых шашках и густом черном дыму в здании. После эвакуации люди ждут открытия торгового центра на улице. В "Оушен плазе" началось проветривание.

Видео: facebook.com/maks7kiev

Также сообщается, что пострадавших нет. Работу торгового центра планируют возобновить ориентировочно к 18:40.

Видео: facebook.com/kiev.informator.ua

Видео: facebook.com/dtp.kiev.ua

Видео: facebook.com/KyivOperativ

Как сообщала "Страна", появилось видео, как в посольство России в Киеве полетели дымовые шашки.

Напомним, что консульство России в Харькове националисты забросали файерами.