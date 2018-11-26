26 ноября Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности проголосовал за то, чтобы обратиться к СБУ с требованием привлечь юриста Андрея Портнова к ответственности за государственную измену. Об этом сам Портнов сообщает в своем Telegram-канале.

По его словам, инициатива выставить этот вопрос на голосование исходила от представителей "Народного Фронта".

"Полуразвитым политическим марионеткам не понравились мои заметки в Telegram-канале. Они где-то усмотрели, что я, якобы, обвинил Украину в агрессии против РФ", - пишет Андрей Портнов.

Юрист отмечает, что представителям нынешней власти не помогут "ни 60 дней, ни 160". Также он предрек конец системы в течение нескольких месяцев.

Напомним, ранее юрист Андрей Портнов подал иск к БПП, требуя признать недостоверным и публично опровергнуть заявление партии о том, что он подозревается в совершении преступлений, включая государственную измену. На суде в начале октября БПП отказалась от всех обвинений в его адрес.

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