В УЕФА заявили, что матчи еврокубков (Лиги Чемпионов и Лиги Европы) не будут перенесены из Украины, несмотря на возможное введение в стране военного положения. Об этом передает AP.

Уже на этой неделе в Полтаву впервые в истории посетит лондонский "Арсенал", который сыграет с "Ворсклой" матч Лиги Европы. Болельщики уже выкупили больше 20 тысяч билетов. Матч начнется в 19:55 четверга, 29 ноября.

"Мы подтверждаем, что матч будет проведен в соответствии с запланированным графиком. Как и во всех встречах под эгидой УЕФА, будут предприняты все необходимые меры безопасности", – сообщили в УЕФА.

"Шахтер" сыграет домашний матч Лиги Чемпионов с "Лионом" 12 декабря. Игра пройдет в Харькове. "Динамо" 13 декабря примет в Киеве "Яблонец".

Как сообщала "Страна", президент Украины Петр Порошенко предложил ввести военное положение на 30 дней.