Президент Украины предложил ввести военное положение на 30 дней. По его словам, это связано с тем, чтобы ВП не накладывалось на начало президентской кампании. Об этом сказано на его странице в Facebook.

Само военное положение вводится на всей территории Украины с 9:00 утра среды, 28 ноября, добавил президент. "Согласно решению СНБО… как президент и Верховный главнокомандующий ВСУ выполнил свою конституционный долг и несколько часов назад своим указом ввел военное положение на всей территории Украины с 9:00 утра 28 ноября", - сказал он.

Президент подчеркнул, что указ не предусматривает никаких мер, связанных с ограничением прав и свобод граждан, внедрением цензуры. "Надеюсь, что и политики, и СМИ будут действовать ответственно и адекватно в сложившейся ситуации, и не будут атаковать Украину тезисами, заимствованными у российских пропагандистов", - отметил он.

Порошенко обозначил, что в указ вошли только те опции, которые касаются преимущественно различных военных мер: человеческие, вооруженные, финансовые, которые в случае вторжения агрессора позволят Украине скорей мобилизовать все ресурсы. Он заявил, что не намерен прибегать к полной или частичной мобилизации, но такая возможность остается открытой только в случае, если Российская Федерация пойдет на дальнейшую эскалацию ситуации.

"Военное положение не означает объявления войны. Оно вводится исключительно с целью усиления обороны Украины на фоне растущей агрессивности со стороны России. Военное положение не означает отказа политико-дипломатического урегулирования на Востоке. Я об этом сегодня детально проинформировал наших западных партнеров", - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что разведывательные данные говорят о наличии серьезной угрозы операции на суше против Украины. "Разведывательные данные говорят о серьезной угрозе операции на суше против Украины. У меня в руках – тайный документ, сводка наших разведывательных органов. Тут на несколько страниц – детальное описание всех сил противника, размещенных на расстоянии сотен, а то и десятков километров от нашей границы. Готовых в любой момент к немедленному вторжению в Украину", - сказал Петр Порошенко. Речь идет о самолетах, вертолетах, танках, ракетных комплексах и БТР.

Порошенко предлагает ввести военное положение в Украине сроком на 30 дней вместо рекомендованных Советом национальной безопасности и обороны Украины 60 дней, и завершить его уже в середине декабря текущего года, чтобы оно не накладывалось на начало избирательной кампании. "СНБО рекомендовало мне сегодня ввести военное положение на 60 дней. Хочу объявить вам мое решение: я буду предлагать парламенту ввести военное положение на 30 дней. Для чего? Для того, чтобы военное положение не накладывалось на начало избирательной кампании", - заявил президент.

Кроме того, в начале декабря он обязался внести проект решения об объявлении выборов президента Украины 31 марта. "Военное положение будет длиться 30 дней и завершится в середине декабря. Именно в начале декабре я внесу проект решения парламента о дате президентских выборов, которые должны состояться в соответствии с Конституцией 31 марта 2019 года", - заявил он.

Многие наблюдатели расценили данное решение президента как его политическое поражение, так как срывается план Банковой по переносу выборов.

Ранее "Страна" сообщала, что СНБО предлагает ввести военное положение в Украине с 26 ноября до 25 января.

Также мы писали о том, что разразился скандал в Раде из-за нового пункта в указе о военном положении, которого нет на сайте президента.