РФ наращивает силы на российско-украинской границе. Об этом 26 ноября сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, пишет "Ліга.Новости".

Так, по данным украинской разведки, Россия разместила вдоль границы с Украиной около 500 боевых самолетов тактической авиации и 340 вертолетов армейской авиации, а также 25 батальонно-тактических групп. При этом боевой радиус самолетов позволит покрыть всю территорию нашей страны, утверждает Скибицкий.

Напомним, 25 ноября у берегов Крыма началось обострение конфликта с тремя кораблями ЧФ Украины, которые собирались перейти в Азовское море через Керченский пролив. После того как суда были захвачены Россией вместе с украинскими моряками, Петр Порошенко поддержал предложение СНБО о ведении военного положения в Украине сроком на 60 дней.

Заседание Рады, на котором должно быть принято это решение, началось в 16:00. Мы проводим онлайн-трансляцию о том, как Верховная Рада голосует за военное положение и что происходит возле парламента.