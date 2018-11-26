Россия задержала в Керческом проливе 24 украинских моряка, трое из них находятся в больнице. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, пишет Интерфакс.

"Трое моряков находятся в первой керченской больнице, врачи не ставят состояние тяжелым, но, безусловно, ранение есть ранение, и очень важно, чтобы им была оказана квалифицированная помощь, и таковая оказывается", - сказала она. Как заявила омбудсмен, с членами экипажа проводятся "процессуальные действия, связанные с установлением обстоятельств этого дела". Отметим, в украинском Генштабе заявляли, что на бортах захваченных украинских судов находились не 24, а 23 военнослужащих.

В свою очередь председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что задержанные близ Керченского пролива члены экипажей украинских военных катеров предстанут перед судом. "Корабли (ВМС Украины) доставлены в Керчь. Экипажи арестованы и будут преданы суду, капитаны и личный состав понесут должное наказание", - цитирует Бондарева в понедельник его пресс-служба. По мнению сенатора, применение Россией оружия в отношении военных кораблей Украины "абсолютно правомерно, поскольку они нарушили государственную границу".

Напомним, 25 ноября украинские малые бронированные катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" утром начали плановый переход из Одессы в Мариуполь, но их встретили 4 корабля РФ, хотя, по данным ВМС Украины, о переходе российскую сторону уведомили заранее.

Российский пограничный корабль "Дон" пошел на таран украинского буксира "Яны Капу". В результате оба корабля получили повреждения. В это же время на помощь украинским военным судам из Бердянска были направлены два бронированных корабля класса "Гюрза". Когда они подошли к Керченскому проливу, Россия объявила, что блокирует проход через пролив.

Около 19:00 группа украинских кораблей, ожидавшая прохода по Керченскому проливу, начала движение на выход. Российские корабли начали преследование и потребовали прекратить движение. Позже российская сторона открыла огонь на поражение и захватила украинские корабли.

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