Во время попытки протаранить украинские корабли произошло "серьезное" столкновение между двумя катерами российских пограничников.

Об этом свидетельствует аудиозапись переговоров между российскими пограничниками и их командованием во время атаки на украинские корабли в керченском проливе, которую "Украинской правде" предоставили во ВСУ. Как слышно на записи, в переговорах участвовали подполковник Шарапов, капитан Басов, командир корабля, которого называют Михалыч, и некий Шатохин. (Внимание, в тексте имеется нецензурная лексика)

Шатохин подтверждает Михалычу, что от руководства российской пограничной службы поступила команда таранить украинские корабли. Из переговоров выясняется, что пограничный сторожевой корабль "Дон" совершил "навал" (атаку) на украинское судно А947. Всего же на тот момент было совершено два "навала" на украинские корабли – в 7:35 и 7:44 (речь идет о событиях 25 ноября - Прим.Ред.)

Один их пограничников жалуется, что не может догнать украинский корабль, так как он слишком манёвренный. Также один из российских моряков сообщают, что при попытке "навала" российский корабль столкнулся с другим кораблем и получил повержения, а также подтверждает открытие огня по украинским кораблям с корабля "Изумруд".

"У нас столкновение с "Изумрудом" серьезное", - сознается российский пограничник. "Между собой, что ли", - переспрашивает собеседник. "Да", - отвечает тот.

Также в радиоперехвате говорится, что об инциденте уведомлен Дмитрий Медведеев и "он в какой-то панике орет". "Такое ощущение, что там уже президент контролирует всю эту х*ню", - говорит один из россиян.

Но пограничник продолжает жаловаться, что ничего не выходит, так как украинские моряки их не подпускают, а орудие на борту "не фурычит".

Как сообщала, ранее появилось видео момента тарана украинских катеров в Черном море.

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