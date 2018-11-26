Депутаты Верховной Рады готовы на введение военного положения в Украине только с учетом некоторых поправок, касающихся его сроков, президентских выборов 2019 года и ограничения прав граждан. Об этом написал нардеп Мустафа Найем на своей странице в Facebook.

"Судя по всему, введения военного положения по сценарию, предложенному президентом не будет", - написал он.

По словам нардепа, идет обсуждение по некоторым пунктам, согласование по которым является ключевым. Во первых, депутаты готовы поддержать введение военного положения не на два месяца, а на один месяц. Также речь идет об изъятии пункта указа президента про ограничение прав и свобод граждан. Кроме того, в этом же указе должна быть назначена дата выборов президента на 31 марта 2019 года. По словам Найема, "Народный фронт" также требует территориального ограничения военного положения.

"Если все эти изменения будут внесены, военное положение - вполне приемлемая мера в ответ на агрессию Российской Федерации", - резюмировал нардеп.

Скриншот: Facebook/ Mustafa Nayyem

Напомним, что, согласно предложению СНБО и указу, подписанному Петром Порошенко, военное положение в Украине должно действовать с 26 ноября до 25 января.

Также "Страна" ведет онлайн о том, как Верховная Рада голосует за военное положение и что происходит возле парламента.