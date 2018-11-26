Введение военного положения на территории Украины может временно ограничить ряд конституционных прав граждан, начиная с права на выборы и заканчивания правом на неприкосновенность жилища, протест и образование.

Об этом сообщил народный депутат Мустафа Найем в Facebook.

"Согласно проекту указа президента, военное положение предлагается ввести на территории всей страны с 26 ноября 2018 до 26 января 2019 года с правом временного ограничения конституционных прав и свобод граждан, предусмотренных ст. 30-34, 38, 39, 41-44 и 53 Конституции Украины", - сказал он.

Найем напомнил, что статья 30 гарантирует неприкосновенность жилища, статья 31 – тайну переписки, телефонных разговоров, статья 32 – невмешательство в личную и семейную жизнь, статья 33 – свободу передвижения, свободный выбор места жительства, право свободно покидать территорию Украина, за исключением ограничений, устанавливаемых законом.

"Статья 34. Каждому гарантируется право на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений. Статья 38. Граждане имеютправо принимать участие в управлении государственными делами, во всеукраинском и местных референдумах, свободно избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления", - напомнил депутат.

Также могут ограничиваться права, гарантированные статьей 39 (право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги), статьей 41 (право владеть, пользоваться и распоряжаться своей собственностью, результатами своей интеллектуальной, творческой деятельности), статьей 42 (право на предпринимательскую деятельность, не запрещенную законом).

Кроме того, во время военного положения могут временно ограничивать права граждан, закрепленные в статье 43 (право на труд), статье 44 (те, кто работает, имеют право на забастовку для защиты своих экономических и социальных интересов) и статье 53 (право на образование).

Фото: facebook.com/Mustafanayyem

Как сообщала "Страна", в БПП заявляют о скором введении военного положения. В Народном фронте предлагают не торопиться.

А министр Розенко рассказал, повлияет ли военное положение на выплату зарплат и пенсий.