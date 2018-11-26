В Верховной Раде сегодня, 26 ноября, разразился скандал из-за внезапно появившегося в указе президента Петра Порошенко о военном положении пункта об ограничении прав и свобод человека. Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Так, народным депутатам раздали печатный текст указа Порошенко и в документе появился пункт под номером три, которого нет в документе, опубликованном на сайте Президента, и о котором не говорилось во время заседания СНБО в воскресенье.

В этом пункте перечислены права граждан, которые ограничиваются указом. В документе, который раздали депутатам, нарушены 12 конституционных прав украинцев.

Предусматриваются ограничения прав граждан по 12 статьям конституции: неприкосновенность жилья, тайна коммуникаций, защита личной информации, свобода передвижения и высказываний, участие в выборах и мирных собраниях, право частной собственности, недопущение принудительного труда, право на забастовки и образование.

Юридических лиц касаются все 24 пункта ограничений.

Фото: Страна.ua

Нардеп Чижмарь из Радикальной партии заявил, что заседание срывается из-за ограничений прав граждан - на выборы, права собственности и другие. Поэтому депутаты Радикальной партии и Батькивщины потребовали перерыва для консультаций с президентом. Таким образом заседание Рады оказалось на грани срыва.

"Страна" ведет онлайн-трансляцию как Верховная Рада голосует за военное положение и что происходит возле парламента.

Также читайте о том, что СНБО предлагает ввести военное положение в Украине с 26 ноября до 25 января.