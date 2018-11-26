Международный арбитраж принял решение в пользу украинского "Ощадбанка" по делу в споре с РФ об убытках из-за аннексии Крыма. Об этом сообщила пресс-служба "Ощадбанка". Решение о взыскании $1,3 млрд было принято в Париже 26 ноября.

Возмещение составит $1,3 млрд плюс проценты, которые будут начислены с момента вынесения решения до момента фактической компенсации. Решение является окончательным и обязательным для выполнения сторонами.

Объем искового заявления "Ощадбанка" против РФ составил более 30 тысяч листов. Слушание дела состоялось в марте 2017 года.

"Ощадбанк" является первой компанией, 100% акций которой принадлежат государству, и первым банковским учреждением, которое выиграло дело против Российской Федерации в отношении убытков, полученных в результате аннексии Крыма", - заявили в пресс-службе банка.

После получения в установленном порядке решения арбитража "Ощадбанк" начнет предпринимать все возможные действия для исполнения решения и взыскания денежных средств с РФ. "Банк будет активно добиваться выполнения Арбитражного решения в отношении активов России в соответствующих юрисдикциях во всем мире", - заверили в пресс-службе.

Как сообщала "Страна", украинские порты в Азовском море работают в штатном режиме. По состоянию на 11:00 на входе в Керчь-Еникальский канал досмотра и прохода ожидали 10 судов, направляющихся в Мариупольский порт, одно из них простаивает уже более десяти суток. Еще три судна должны подойти к каналу в течение суток.

Отметим, что НАБУ завело дело против главы Ощадбанка за махинации с арестованным имуществом.