Экс-президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко обратились к депутатам Верховной Рады с требованием провести выборы весной и не ограничивать права граждан в случае введения военного положения. Соответствующее заявление зачитал в парламенте Леонид Кравчук. Об этом сообщает "112 Украина".

Приводим текст заявления полностью.

"Учитывая многочисленные обращения граждан Украины, мы выражаем свое мнение по вопросу введения военного положения в Украине. Сегодня Украина стоит перед непростым выбором. Вскоре ВР придется принять решение относительно введения военного положения, что в любом случае станет судьбоносным.

Циничное, неприкрытое нападение РФ на украинские корабли в Керченском проливе, захват судов и пленение военных является откровенным актом вооруженной агрессии государства, которое уже оккупировало 13% нашей территории. Но станет ли введение Украиной военного положения лучшим ответом на этот вызов? Или, возможно, именно ради введения на берегах Днепра чрезвычайного режима Кремль и устроил свою настолько вызывающую и демонстративную провокацию?

Военное положение – это прежде всего радикальное ограничение прав граждан Украины, включая полный запрет забастовок, массовых собраний и акций, право на запрет деятельности политических партий и общественных организаций. Существует еще один беспрецедентный риск, связанный с военным положением, – это правовой хаос в государстве. Каждая сделка между субъектами хозяйствования содержит пункт о невыполнении условий договора в связи с обстоятельствами непреодолимой силы, одним из которых является военное положение. Блокирование расчетов за товары и услуги приведет к параличу бизнеса, существующие инвестиционные проекты будут заморожены, потенциальные поступления отменены, отток капиталов из банков приведет к неуправляемой инфляции. Трудно представить, каким станет курс гривны.

Оправданы ли подобные риски? И поможет ли Украине это решение о введении военного положения реально в противостоянии агрессору? За почти 5 лет войны с Россией было немало моментов, когда введение военного положения казалось не только целесообразным, но и единственно возможным. Захват Крыма, война в донецком аэропорту – 100 погибших и 440 раненых, "дебальцевский котел" – 136 погибших, 131 человек ранен, "иловайский котел" – 366 погибших, 429 раненых, 300 пропали без вести. Но тысячи погибших и угроза полномасштабного вмешательства врага тогда не стали основанием для введения военного положения. И одним из главных аргументов против такого решения как раз и была неизбежность катастрофических социально-экономических, демографических и политических последствий.

Очевидно, сегодня появились другие аргументы, скорее всего, политического характера. Это выборы. Большая часть общества считает, что таким образом может быть ограничена демократия. Эти подозрения являются крайне опасными, они могут привести к общественному конфликту, которым непременно воспользуется враг, и должны быть развеяны. Если депутаты решат, что альтернативы военному положению не существует, они должны внести изменения в ЗУ о правовом режиме военного положения, убрав из него норму об отмене выборов и чрезмерном ограничении прав и свобод людей. Мы считаем, что на время введения военного положения и посредством изменений к указанному закону депутаты должны принять постановление ВР о назначении президентских выборов на 31 марта 2019 года, как это предусмотрено действующей Конституцией.

Украинскому парламенту не раз приходилось принимать судьбоносные решения. Сейчас снова настал момент, когда от мудрости каждого народного избранника зависит будущее сорокамиллионного государства. Правда за Украиной, а значит, мы непременно победим.

С уважением Кравчук, Кучма, Ющенко".

Скриншот, фото: Twitter/Olya Komarova

Напомним, СНБО предлагает ввести военное положение в Украине с 26 ноября до 25 января.

Также мы ведем онлайн о том, как Верховная Рада голосует за военное положение и что происходит возле парламента.