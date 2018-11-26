Заседание Верховной Рады по введению военного положения в Украине 26 ноября после инцидента между Украиной и Россией в Азовском море будет открытым. Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Изначально сообщалось, что оно будет закрытым. Об этом во время заседания СНБО нговорил президент Петр Порошенко. Но буквально перед самым заседанием, журналистов все-таки пустили в зал.

Спикер парламента Андрей Парубий сообщил, что после регистрации нардепов в зале, с пятиминутной презентацией решения СНБО выступит президент Петр Порошенко, затем будет объявлен перерыв на полчаса, после которого начнется голосование. Во время перерыва пройдут консультации депутатов с президентом.

Вместе с тем часть нардепов требует консультаций с президентом до его выступления в зале. Они требуют объявить перерыв и блокируют трибуну.

Депутаты уже получили текст указа президента. Он предусматривает в том числе ограничение гражданских свобод с 26 ноября по 25 января 2019 года. Предусматриваются ограничения прав граждан по 12 статьям Конституции: неприкосновенность жилья, тайна коммуникаций, защита личной информации, свобода передвижения и высказываний, участие в выборах и мирных собраниях, право частной собственности, недопущение принудительного труда, право на забастовки и образование.

Об отказе голосовать за введение военного положения заявил Оппозиционый блок и Оппозиционная платформа-За життя.

Ранее "Страна" сообщала, что СНБО предлагает ввести военное положение в Украине с 26 ноября до 25 января.

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