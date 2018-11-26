Ни Украина, ни Россия не имели права применять оружие в открытом море. Об этом в понедельник, 26 ноября, на брифинге заявил замначальника Генштаба ВСУ Родион Тимошенко. Об этом сообщают ЛигаНовости.

Он напомнил, что инцидент в воскресенье произошел во время планового перехода кораблей по решению командующего ВМСУ, на основе договоров между РФ и Украиной.

"Никаких возражений российской стороны о невозможности прохода наших кораблей в 12-мильную зону через Керченский пролив не было. Они появились уже после того, как наши корабли стали на якорную стоянку, и это уже было значительно позже, когда начались провокации. Угрозы для военнослужащих не было", - отметил он.

Тимошенко подчеркнул, что российские военнослужащие ни в коем случае не имели права применять оружие в открытом море, приблизительно в 13-14 милях от берега, в нейтральных водах.

Отвечая на вопрос, почему после обострения ситуации украинские военные не защищались в ответ, представитель Генштаба отметил, что "решение принимали командиры кораблей прямо на месте". "Но с точки зрения выполнения своих функциональных обязанностей, они, как и Россия, согласно норм международного права, не имели права открывать ответный огонь", - сказал он.

Представитель Генштаба уточнил, что задачей украинских кораблей было пройти Керченский пролив и прибыть на базы в Азовском море. "То есть, просто переход к новому месту дислокации. Никаких других задач перед ними не стояло", - добавил он.

Как сообщала "Страна", в Киеве колонна националистов двинулась под стены Верховной Рады, где будут принимать решение о военном положении.

Отметим, что украинские порты в Азовском море работают в штатном режиме.