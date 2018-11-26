В ОБСЕ считают, что конфликт, возникший из-за захвата Россией украинских судов, должен быть урегулирован дипломатическими средствами. Об этом сказано в заявлении, опубликованном на сайте организации.

Так, специальный представитель председателя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик и главный наблюдатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Эртугрул Апакан заявили, что с большим беспокойством следят за инцидентом в Керченском проливе.

ОБСЕ констатирует рост напряженности в отношениях между Украиной и Российской Федерацией и призывают к сдержанности и воздержанию сторон от обострения ситуации.

"Настало время урегулировать разногласия политическими и дипломатическими средствами", - заявили Сайдик и Апакан.

Напомним, 25 ноября у берегов Крыма началось обострение конфликта с тремя кораблями ЧФ Украины, которые собирались перейти в Азовское море через Керченский пролив. После того как суда были захвачены Россией вместе с украинскими моряками, Петр Порошенко поддержал предложение СНБО о ведении военного положения в Украине сроком на 60 дней. В понедельник, 26 ноября, в 16:00 Верховная Рада рассмотрит решение на внеочередном заседании.

Также мы писали, что СНБО предлагает ввести военное положение в Украине с 26 ноября до 25 января, а Порошенко уже подписал соответствующий указ.