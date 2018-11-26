В селе под Житомиром водитель за рулем "Toyota Highlander" насмерть сбил 60-летнюю женщину-пешехода. Об этом пишут в областной полиции.

Там отметили, что ДТП произошло в субботу около 19.30 на 5 км автодороги Житомир-Черновцы, в селе Тетеревке. "Водитель автомобиля "Toyota Highlander", 38-летний житомирянин, двигаясь в направлении областного центра, совершил наезд на пешехода, 60-летнюю местную жительницу, которая, вероятно, шла перед нерегулируемым пешеходным переходом на неосвещенном участке дороги", - сообщили в ведомстве.

Женщина в результате происшествия погибла на месте происшествия, а депутата задержали полицейские. У него отобрали образцы крови для установления состояния алкогольного или наркотического опьянения.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) УК Украины.

В то же время источники УП в правоохранительных органах сообщили, что за рулем автомобиля был местный депутат облсовета Дмитрий Кропачов. Кропачов депутат фракции ВО "Батькивщина". Директор Научно-производственного предприятия "Криан-СТ". Член комиссии областного совета по вопросам бюджета и коммунальной собственности.

Фото: zhzh.info

Ранее "Страна" сообщала, что в Житомире легковушка "припарковалась" на дереве у местного кладбища.

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