В понедельник, 26 ноября, Комитет по нацбезопасности и обороны Верховной Рады одобрил указ президента Петра Порошенко о введении военного положения и рекомендовал парламенту принять президентский законопроект № 9338. Члены комитета единогласно поддержали соответствующий законопроект

Об этом сообщает NewsOne, который транслировал заседание.

На время введения военного положения могут быть ограничены некоторые конституционные права и свободы граждан Украины.

Также комитет поддержал обращение Сергея Пашинского к Генпрокуратуре о привлечении к ответственности по статье о госизмене тех, кто обвиняет Украину в агрессии против России.

Заседание Верховной Рады, посвященное голосованию за военное положение,пройдет в закрытом режиме и начнется в 16:00 26 ноября.

Напомним, что ранее "Страна" писала о том, что означает введение военного положения для украинцев.

Также "Страна" следит за ситуацией онлайн.