Согласно предложению Совета национальной безопасности и обороны Украины, режим военного положения в стране должен действовать с 14:00 26 ноября до 14:00 25 января. Об этом идет речь в указе президента о военном положении.

В частности, СНБО предложил Порошенко ввести военное положение в Украине на 60 суток, с 14:00 26 ноября 2018 до 14:00 25 января 2019 года. Указ уже подписан Петром Порошенко.

СНБО утверждает, что военное положение вводится для создания условий по отпору вооруженной агрессии и обеспечения национальной безопасности, устранения угроз государственной независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Напомним, что теперь указ должен быть рассмотрен на внеочередном заседании Верховной Рады, которое начнется сегодня, 26 ноября, в 16:00.

Также мы писали, что нардеп Куприй написал заявления в ГПУ и СБУ из-за решения Порошенко вводить военное положение. Он призывает депутатов не поддерживать решение о введении военного положения в Украине.

Кроме того, сообщалось: военное положение перенесет выборы президента с весны на осень.