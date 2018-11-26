Завтра, 27 ноября, официально начинает работу Государственное бюро расследований (ГБР), пишет официальное издание "Урядовый курьер".

В объявлении, опубликованном в газете в пятницу, директор ГБР Роман Труба сообщает о начале деятельности Государственного бюро расследований с 27 ноября 2018 года как центрального органа исполнительной власти, который осуществляет правоохранительную деятельность с целью предотвращения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений, отнесенных к его компетенции, пишет Левый берег.

Создание ГБР является последним невыполненным условием Плана по либерализации визового режима Украины с Европейским союзом. После запуска ГБР, запланированным на 27 ноября, выполнение Украиной своих обязательств по либерализации визового режима перед ЕС будет завершено.

Напомним, на 27 ноября запланировано назначение 295 следователей ГБР и принятие присяги. Среди них - 102 следователя центрального аппарата и 193 следователя территориальных управлений ГБР. Меропритие состоится в Украинском доме в Киеве.

В Госбюро указали, что в центральном аппарате и территориальных управлениях сформированы следственные подразделения по трем направлениям: расследование преступлений в сфере служебной деятельности и коррупции; расследование преступлений, совершенных сотрудниками правоохранительных органов и в сфере правосудия; расследование военных преступлений.

ГБР, наряду с Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП), стала еще одним правоохранительным органом, запущенным с нуля. Создание Бюро является одним из условий предоставления Евросоюзом безвизового режима Украине, а также частью реформы прокуратуры, поскольку ГБР забирает у нее функцию досудебного расследования.

Ранее "Страна" сообщала, что стали известны результаты повторного полиграфа для 27 победителей конкурса в "украинский ФБР".

Также мы писали о том, что суд установил, что ГПУ не проводила люстрационную проверку главы "украинского ФБР" Трубы.