В связи с обострением ситуации в Азовском море, захватом Россией трех украинских судов с моряками на борту 26 ноября российский рубль резко упал в цене. Об этом сообщает телеканал "Дождь".

В частности, 26 ноября, согласно официальному курсу Центрального банка РФ, 1 доллар стоит 66,50 рублей. На прошлый банковский день курс составлял 65,66 рубля за доллар. Официальный курс евро Центробанк установил на отметке 75,56 рублей, это на 60 копеек дороже, чем за день до этого.

На биржевых торгах 26 ноября курс рубля также падает. Доллар подорожал на 58 копеек до 66,77 рубля, евро — на 85 копеек до 75,9 рубля.

Напомним, на фоне новостей про введение режима военного положения на черном рынке и пунктах обмена валют в Киеве начал расти наличный курс доллара США.

Также сообщалось, что в Нацбанке пообещали не допустить резких скачков курса из-за военного положения.