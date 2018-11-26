"Укрзализниця" утвердила график отправления нового скоростного поезда Kyiv Boryspil Express, который будет курсировать по маршруту "Борисполь-аэропорт - Центральный железнодорожный вокзал Киева".

Уточняется, что средний интервал движения Бориспольского экспресса будет составлять от 30 до 60 минут. Об этом сообщает "Информатор".

В сообщении отмечается, что поезд будет работать в круглосуточном режиме. Ночью интервал движения будет самым большим, а чаще всего экспресс будет ходить в вечернее время.

Напомним, Kyiv Boryspil Express обещают запустить в конце ноября-начале декабря. Для его работы реконструировали железнодорожную платформу на центральном вокзале столицы.

Ранее "Страна" писала о том, что В "Укрзлизныце" назвали цену билета на Бориспольский экспресс.