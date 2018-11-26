Сегодня состоится внеочередное заседание Верховной Рады. На нем народные депутаты могут поддержать или не поддержать президентский указ № 390/2018 о введении военного положения в Украине.

Причиной для объявления военного положения власть называет конфликт в Черном море, который начался в воскресенье утром, а вечером резко обострился. Предыстория такова: три украинских военных корабля - два бронекатера и один буксир - подошли к Керченскому заливу со стороны Крыма, но Россия их не пропустила. Когда они попытались уйти назад, погранслужба ФСБ РФ со стрельбой и ранеными задержала украинские суда.

Анонсируя сегодняшнее заседание парламента, Порошенко заявил, что оно будет закрытым. То есть ни СМИ, ни - что самое главное - украинские граждане не смогут наблюдать за тем, что будет в Верховной Раде. Однако позже стало известно, что, согласно украинскому законодательству, президент не может принимать подобных решений. Открытым заседание будет или же закрытым, должны решить сами народные депутаты путем голосования.

В объявлении военного положение существует один важнейший политтехнологический момент. С его введением выборы президента Украины, снова-таки по действующим украинским законам, не смогут состояться 31 марта 2019 года, а будут перенесены минимум на осень. И это выгодно непосредственно Петру Порошенко.

Корреспонденты "Страны" находятся возле Верховной Рады и внутри здания парламента - оттуда они будут передавать самые важные новости. Следите за развитием событий в нашем онлайн-репортаже.

Прямая трансляция из Верховной Рады

16:55 Нардеп от БПП Мустафа Найем заявил, что в том виде, как предлагает Порошенко, закон не примут.

"Судя по всему, введения военного положения по сценарию, предложенному президентом не будет. Сейчас идет обсуждение трех пунктов, по которым возможен компромисс:

- введение военного положения не на два месяца, а на один месяц;

- изъятие пункта указа про ограничение прав и свобод граждан (см. предыдущий пост);

- и прямое назначение в этом же указе даты выборов президента на 31 марта 2019 года;

+ UPD Народный фронт также требует территориального ограничения военного положения;

Если все эти изменения будут внесены, военное положение - вполне приемлемая мера в ответ на агрессию Российской Федерации. Внеочередное заседание парламента еще не началось".

16:52 Парубий объявил перерыв на 10 минут - Ляшко добился своего. Рядом с трибуной стояла и Юлия Тимошенко.

16:48 Депутаты от Радикальной партии кричат "Перерва!" и стучат по президиуму.

16:41 В Раде скандал из-за внезапно появившегося в указе о военном положении пункта об ограничении прав и свобод человека. Это пункт номер 3 в документе, который был роздан депутатам. Отметим, что на сайте президента этого пункта нет.

16:39 Пленарное заседание Рады открыто.

16:36 Порошенко говорил вчера, что права граждан не будут нарушаться. Однако в документе, который раздали депутатам, нарушены 12 конституционных прав украинцев. И все 24 нормы - для юрлиц.

16:32 Нардеп Чижмарь из Радикальной партии заявил, что заседание срывается из-за ограничений прав граждан - на выборы, права собственности и другие. "Мы не видим в этом целесообразности".

16:31 Под Верховной Радой возобновился митинг. Число митингующих насчитывает не больше 100 человек, в основном видны флаги ВО Свобода, так же видны флаги "Правого Сектора". Также присутствуют нациналисты из С14.

Представители "Свободы" взяли слово сообщив, что поддерживают введение военного положения, а также применение жестких действий относительно "агентов Кремля".

16:29 Заседание пока начать не могут. Депутаты взволнованы. Видимо, слишком много жестких решений, усиливающих власть Порошенко, содержится в Указе.

Парубий пообещал после регистрации и первых выступлений объявить перерыв. В зале Турчинов.

16:26 Ограничения прав людей не указаны на в тексте указа на сайте Порошенко. Но в бумажной версии, розданной депутатам, они перечислены.

16:25 Оппозиционный блок назвал происходящее узурпацией власти в пользу Порошенко.

"Сегодня в Украине совершена попытка узурпации власти президентом Петром Порошенко. Под предлогом конфликтной ситуации в Азовском море Совет национальной безопасности и обороны Украины рекомендовал ввести в Украине военное положение и президент Порошенко подписал соответствующий указ. На пятом году реально ведущейся войны, после потери Крыма и части Донбасса, после трагедий под Иловайском и Дебальцево, после гибели более десяти тысяч человек, после перевода всей экономики и пропагандистской машины на военные рельсы власть "вдруг" заметила, что в Украине есть основания для введения военного положения!

По сути война, все это время служившая надежным прикрытием для режима Петра Порошенко, для его коррупционных схем, борьбы с инакомыслием и вмешательства в духовную жизнь наших граждан, наступлению на права национальных меньшинств и выстраиванию националистической диктатуры, теперь стала прикрытием главного замысла – остаться у власти, несмотря на катастрофически низкие рейтинги и необходимость организовать президентские выборы. Порошенко и его окружение всеми силами стараются удержать власть – в том числе посредством манипуляций с введением военного положения в стране.

Становится понятной логика последних событий и почему Петр Порошенко так спешил протолкнуть через Верховную Раду изменения в Конституцию и принятие Государственного бюджета на 2019 год. На самом деле власть готовилась к введению военного положения заранее, и конфликт в Керченском проливе стал всего лишь поводом, а не причиной".

16:23 Ляшковцы заблокировали трибуну и требуют консультаций с Порошенко.

16:12 Заседание Рады будет открытым, передает корреспондент телеканала Newsone.

На телеканале 112 сообщили, что предусматриваются ограничения прав граждан по 12 статьям конституции: неприкосновенность жилья, тайна коммуникаций, защита личной информации, свобода передвижения и высказываний, участие в выборах и мирных собраниях, право частной собственности, недопущение принудительного труда, право на забастовки и образование.

Юридических лиц касаются все 24 пункта ограничений.

16:02 Нардеп Игорь Луценко пишет, что Украина раньше имела войну без военного положения, а теперь все будет ровно наоборот.

"Судя по Указу Президента, только опубликованного на его сайте, никаких военных шагов не будет сделано.

Мобилизации не предвидится. (Распоряжение накрыть воздушным щитом территорию - а что, она и так не накрыта?)

Нет намерений о расторжении дипломатических отношений с Москвой. Нет введения визового режима с РФ. Нет ареста активов страны-агрессора, ограничения движения товаров и тому подобное.

На дипломатическом уровне - неясные "консультации" и очередное "информирование". Вместо того, чтобы требовать выполнения пункта 4 Будапештского меморандума - обязательства США, Британии добиваться немедленных действий со стороны Совета Безопасности Организации Объединенных Наций с целью оказания помощи Украине.

Вопрос повисает в воздухе - для чего тогда вводят Военное положение на 2 месяца?

Без указанных выше мероприятий это имеет мало смысла.

Боялись войны - можете расслабиться, главный бизнесмен не собирается идти в наступление

В 14-м году у нас был фактическое состояние войны без юридического. Теперь будет юридический без фактического".

15:55 "Сегодня военное положение - это дальнейшее ухудшение жизни людей в стране", - говорит нардеп Юрий Бойко. Он призывает страны ЕС стать посредниками в урегулировании.

По его словам, Порошенко вводит военное положение, потому что не может выиграть выборы и потому решил их сорвать. А режим ВП ничего не даст для деэскалации конфликта.

15:46 Три экс-президента - Кравчук, Кучма и Ющенко - обратились к Раде с требованием назначить выборы и провести их в срок - 31 марта. И не ограничивать права и свободы. Документ зачитал в кулуарах парламента Леонид Кравчук.

15:40 Еще полчаса назад Рада выглядела вот так. Автор фото Алексей Рябчин пишет в Facebook, что многие депутаты прибудут не раньше 18:00.

15:35 Комитет Пашинского также обратился к генпрокурору с требованием - привлечь за госизмену тех политиков, которые обвинили Украину в провокации на Черном море.

15:32 Комитет Рады по нацбезопасности и обороне поддержал указ Порошенко без изменений.

15:15 В опубликованном указе президента, который внесен в парламент, нет ни слова о том, какие права ограничиваются - хотя такое требование прописано в законодательстве.