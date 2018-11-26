В Украине хотят повысить тарифы на тепло для населения для первых шести производителей теплоэнергии на 15,9%-19,8% в соответствии с новой ценой на газ, повышенной правительством с 1 ноября на 23,5%. Соответствующий вопрос Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг планирует рассмотреть на заседании во вторник, передает Интерфакс-Украина.

Так, новые тарифы с ростом одноставочного тарифа на тепло в рамках указанного выше диапазона намечено утвердить для КП "Винницагортеплоэнерго", КП "Гортепловодоэнерго" города Камянец-Подольский, ООО "Ривнетеплоэнерго", ГКП "Хмельницктеплокоммунэнерго", КПТС "Черкассытеплокоммунэнерго" и ЧАО "Черкасское химволокно".

В то же время тариф на теплоэнергию, производимую данными предприятиями для потребностей бюджетных учреждений, может быть снижен на 10,9% – 17,7%, других категорий - на 11,5-17,5% (кроме "Черкасского химволокна", где намечен их рост на 6,3-6,4%). Тариф для потребностей религиозных организаций, согласно проекту постановления НКРЭКУ, значительно вырастет – от 63,5% до 91,6%.

Помимо того комиссия на заседании 23 ноября одобрила и постановила опубликовать для общественного обсуждения проекты относительно установления новых тарифов еще для 20 производителей тепловой энергии, тарифообразование которых остается в ее полномочиях.

Напомним, Кабмин повысил цену на газ для населения на 23%, чтобы Украина могла получить кредит МВФ.

Ранее "Страна" сообщала, что НКРЭКУ повысит тарифы на тепло и горячую воду для жителей Днепра.

Также мы писали о том, что министр финансов Маркарова призналась, что с МВФ обсуждается вопрос очередного повышения цены на газ.