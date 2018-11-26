Доходы Петра Порошенко выросли почти в 12 раз за последний год
Президент Украины Петр Порошенко задекларировал еще 60 млн гривен дивидендов полученных от ПАО "Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд "Прайм Эссетс Кэпитал". Общая сумма доходов Порошенко, полученных им с начала 2018 года, достигла 186,7 млн гривен.
Об этом свидетельствуют данные внесенных им изменений в Единый реестр деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, передают Украинские новости.
С начала 2018 года общая сумма задекларированных президентом Украины доходов составила 186,7 млн гривен, что в 11,5 раз больше показателей 2017 года. Речь идет именно о сравнении задекларированных Порошенко доходов, а не его прибыли.
С начала 2018 года дивиденды Порошенко от "Прайм Эссетс Кэпитал" составили 144,7 млн гривен.
Кроме того, с января президент Украины задекларировал 28,8 млн гривен доходов от Министерства финансов за отчуждение ценных бумаг и корпоративных прав, 12,4 млн гривен процентного дохода от вкладов в Международном инвестиционном банке и 800 000 гривен дохода от продажи недвижимости.
Расходы Порошенко за 2017 год составили 21,2 млн гривен, а за 2018 год Порошенко намерен задекларировать несколько миллионов расходов на телерекламу в поддержку предоставления томоса об автокефалии.
Фото: public.nazk.gov.ua
Как сообщала "Страна", инвестфонды Порошенко и Кононенко продали компании Тигипко "Кузню на Рыбальском", где делают оружие для ВСУ.
Напомним, что Порошенко задекларировал 16,3 миллиона гривен дохода и отдых на Мальдивах.