Президент Украины Петр Порошенко задекларировал еще 60 млн гривен дивидендов полученных от ПАО "Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд "Прайм Эссетс Кэпитал". Общая сумма доходов Порошенко, полученных им с начала 2018 года, достигла 186,7 млн гривен.

Об этом свидетельствуют данные внесенных им изменений в Единый реестр деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, передают Украинские новости.

С начала 2018 года общая сумма задекларированных президентом Украины доходов составила 186,7 млн гривен, что в 11,5 раз больше показателей 2017 года. Речь идет именно о сравнении задекларированных Порошенко доходов, а не его прибыли.

С начала 2018 года дивиденды Порошенко от "Прайм Эссетс Кэпитал" составили 144,7 млн гривен.

Кроме того, с января президент Украины задекларировал 28,8 млн гривен доходов от Министерства финансов за отчуждение ценных бумаг и корпоративных прав, 12,4 млн гривен процентного дохода от вкладов в Международном инвестиционном банке и 800 000 гривен дохода от продажи недвижимости.

Расходы Порошенко за 2017 год составили 21,2 млн гривен, а за 2018 год Порошенко намерен задекларировать несколько миллионов расходов на телерекламу в поддержку предоставления томоса об автокефалии.

Фото: public.nazk.gov.ua

Как сообщала "Страна", инвестфонды Порошенко и Кононенко продали компании Тигипко "Кузню на Рыбальском", где делают оружие для ВСУ.

Напомним, что Порошенко задекларировал 16,3 миллиона гривен дохода и отдых на Мальдивах.