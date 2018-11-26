Внефракционный народный депутат Виталий Куприй подал заявления в Генпрокуратуру, СБУ, НАБУ и Главное следственное управление Нацполиции по факту решения президента Украины Петра Порошенко поддержать введение военного положения в Украине. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам депутата, введение военного положения регулируется Законом Украины "О правовом режиме военного положения". Виталий Куприй уверен, что Порошенко принял решение о введении ВП, чтобы помешать проведению выборов.

"Вот для чего Порошенко было совершено преступление, направленное на узурпацию власти - не проводить выборы, запретить протесты и массовые собрания! Даже Янукович позавидовал бы такому. Призываю депутатов сегодня в 16:00 блокировать трибуну, не дать Порошенко реализовать кремлевский сценарий! Те, кто поддержит ограничение конституционных прав людей, будут жестко отвечать за путч, предупреждаю!", - написал Куприй.

Скриншоты: Facebook/ Віталій Купрій

Напомним, внеочередное заседание Верховной Рады, на котором будет рассмотрен вопрос введения в стране военного положение состоится в понедельник, 26 ноября, в 16:00. Ранее за это решение высказались СНБО и президент Украины.

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