Состояние здоровья шестерых военнослужащих Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, раненых во время захвата россиянами украинских кораблей в Керченском проливе, удовлетворительное. Об этом сообщает Министерство обороны Украины на своей странице в Facebook.

"По данным разведки, состояние здоровья раненых во время атаки в Керченском проливе военнослужащих Военно-морских сил Вооруженных сил Украины удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com

По данным украинского оборонного ведомства, всего ранено и травмировано шесть украинских военнослужащих.

"Трое из них прооперированы и находятся в Керченской городской больнице №1 им.М.И. Пирогова", - сказано в сообщении.

Напомним, российская сторона подтверждала ранение троих украинских моряков, которые, по ее словам, находятся в больнице с травмами рук и ног.

Также мы сообщали, что стали известны имена раненых моряков, самому младшему из которых 19 лет, а старшему - 24 года.