26 ноября Бердянский и Мариупольский порты в Азовском море, несмотря на возможное объявление военного положение в стране, работают в штатном режиме. Об этом сообщается на их официальных страницах в Facebook.

В частности, по информации начальника администрации морского порта Бердянск Александра Барчана, в Бердянском морском порту ожидают прибытия трех судов, которые стоят в Керченском проливе. Также сообщается, что в порту поддерживают украинских военных и не передают информацию о дислокации ВМС ВСУ.

Также в штатном режиме работает Мариупольский порт. У причалов находятся четыре судна под погрузку. По состоянию на 11:00 на входе в Керчь-Еникальский канал досмотра и прохода ожидали 10 судов, направляющихся в Мариупольский порт, одно из них простаивает уже более десяти суток. Еще три судна должны подойти к каналу в течение суток.

В комментарии "Интерфаксу-Украина" глава отдела внешних коммуникаций Администрации морских портов Украины уточнил, что всего своей очереди на проход (через Керчь-Еникальский канал) ожидают 30 судов, следующих в/из портов Мариуполь и Бердянск (16 из портов и 14 в порты).

Скриншот: Facebook/ Адміністрація морського порту Бердянськ \ Berdyansk Sea Port Authority

Скриншот: Facebook/ ГП "Мариупольский морской торговый порт" - Официальная страница

Ранее ГУП "Крымские морские порты" заявили об отмене ограничения на проход гражданских судов через Керчь-Еникальский канал, действовавшего с полудня 25 ноября по 3:30 утра 26 ноября.

Напомним, 25 ноября у берегов Крыма началось обострение конфликта с тремя кораблями ЧФ Украины, которые собирались перейти в Азовское море через Керченский пролив. После того как суда были захвачены Россией вместе с украинскими моряками, Петр Порошенко поддержал предложение СНБО о ведении военного положения в Украине сроком на 60 дней. В понедельник, 26 ноября, в 16:00 Верховная Рада рассмотрит решение на внеочередном заседании.

Также мы писали, что появилось видео задержанных Россией украинских кораблей. Они находятся в порту Керчи.