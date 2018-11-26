В пунктах пропуска на западной границе Украины в связи с акциями владельцев автомобилей на еврономерах оказались заблокированы более 1,5 тысячи автомобилей, часть блокпостов полностью приостановили работу. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.

Отмечается, что продолжается блокирование путей в пунктах пропуска "Ягодин" и "Устилуг". В направлении въезда в Украину очереди на "Устилуге" отсутствуют. "В п/п "Ягодин" на выезд ожидают 200 грузовых автомобилей, 10 – легковых и 3 автобуса. На въезд – 30 грузовых и 20 легковых транспортных средств", - говорится в сообщении.

Также заблокирован пункт пропуска "Шегини-Медика". "На выезд из Украины ожидают 100 грузовых, 100 легковых транспортных средств и 11 автобусов. На въезд в Украину – 110 грузовых, 120 легковых авто и 15 автобусов. Пеший переход разблокирован", - говорится в сообщении.

В пункте пропуска "Краковец-Корчева" заблокирована дорога перед выездом. "На выезд из Украины ожидают 250 грузовых, 80 легковых автомобилей и 10 автобусов. На въезд ожидают 220 грузовых, 190 легковых и 25 автобусов", - отметили в ГФС.

Пункт пропуска "Рава-Русская-Хребенне" полностью заблокирован. По состоянию на 11:30 пункт пропуска "Грушев-Будомеж" разблокирован. На въезд ожидают 10 легковых автомобилей и 5 автобусов, на выезд – 80 легковушек и 2 автобуса.

"На таможенном посту "Тиса" движение транспортных средства не осуществляется. В 100 м от пункта пропуска дорога заблокирована митингующими. Таможенный пункт "Малый Березный" – движение транспорта не осуществляется из-за блокирования", - говорится в сообщении.

Пункт пропуска "Угринов-Долгобичув" по ​​состоянию на 11:30 разблокировали. Очереди на въезд и выезд из Украины отсутствуют.

Отмечается, что почти такая же ситуация и на таможенном посту "Смильниця-Кросценко" – на выезд в Украину ожидают 60 транспортных средств.

Пункт пропуска "Доманово", где утром митингующие перекрыли пешеходный переход, работает в штатном режиме.

"По состоянию на 12:30 таможенные посты "Ужгород", "Косонь", "Лужанка", "Вилок", "Неветленфолу" работают в штатном режиме, очереди отсутствуют", - говорится в сообщении ГФС. Также восстановлено движение на таможенном посту "Солотвино".

В то же время, издание Мукачево сообщает, что сегодня евробляхеры блокируют пропускной пункт на границе с Словакией: КПП "Малый Березный", также на границе с Венгрией - КПП "Тиса".

Согласно информации Чопского пограничного отряда, состоянию на 12:00 движение затруднено на КПП "Малый Березный", там участники акции пропускают только пешеходов и на КПП "Тиса", но по предварительной информации блокировщики немного входят в положение и пропускают машины с детьми и тех, кто имеет билеты.

Как отмечают пограничники, КПП "Ужгород" работает в штатном режиме, там транспорт движется. По состоянию на сейчас, есть очередь из 60 легковых машин и 150 грузовых.

На КПП "Косино" только 15 легковых авто на выезд и 50 грузовых авто на КПП "Дьяково". По информации утром пытались перекрывать и КПП "Солотвино" но впоследствии участники акции разошлись.

Напомним, владельцы автомобилей с иностранной регистрацией протестуют из-за вступления в силу новых законодательных норм по легализации ввезенных с нарушением таможенного и налогового законодательства автомобилей с европейской регистрацией.

Фото: mukachevo.net

Ранее "Страна" сообщала, почему западную границу заблокировали после подписания президентом закона о растаможке авто.

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