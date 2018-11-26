Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с главой Польши Анджеем Дудой. В нем речь шла о захвате российской стороной украинских кораблей у Керченского пролива, а также о российской агрессии. Об этом сообщается на странице Порошенко в соцсети.

"Во время телефонного разговора с президентом Польши Aнджеем Дудой призвал ЕС усилить санкционное давление на Россию в связи с грубым актом агрессии против Украины и вынести этот вопрос на заседание Европейского Совета", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com

Напомним, Украина стоит в шаге от введения военного положения. Сегодня в 16:00 Верховная Рада соберется на внеплановое заседание для решения этого вопроса.

Причина - конфликт в Черном море, который начался вчера утром, а вечером резко обострился. Три украинских военных корабля - два бронекатера и один буксир - подошли к Керченскому заливу со стороны Крыма, но Россия их не пропустила. Когда они попытались уйти назад, погранслужба ФСБ РФ со стрельбой и ранеными задержала украинские суда.

Также мы сообщали, что Генпрокуратура и СБУ начали расследовать агрессию России после тарана у Крымского моста.